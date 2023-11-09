У республиканцев раскритиковали противников помощи Украине: "У Путина и Си слюнки текут"

По ее словам, подобная позиция со стороны американских политиков играет на руку, в частности, российскому диктатору Владимиру Путину.

Так Хейли, бывший посол США в ООН, отреагировала на недавние скандальные высказывания другого возможного кандидата в президенты Штатов, республиканца Вивека Рамасвами, который выступает против дальнейшей поддержки Украины.

По мнению Хейли, иностранные лидеры, такие как руководитель РФ и президент Китая Си Цзиньпин, "пускают слюни" от идеи, что ее коллега от Республиканской партии Рамасвами может выиграть президентские выборы в следующем году.

"Я говорю вам, что у Путина и президента Си слюнки текут при мысли, что кто-то вроде него может стать президентом", - заявила она в ходе выступления на дебатах.

Кроме того, Хейли назвала Рамасвами "отбросом".

Что предшествовало

Ранее республиканец Вивек Рамасвами на выступлении в Майями, высказываясь против оказания Украине оборонной помощи, назвал президента Владимира Зеленского "нацистом", чем спровоцировал скандал и вызвал волну критики, в том числе со стороны коллег по партии.

После этого в предвыборном штабе попытались оправдать слова Рамасвами. Там утверждают, что он "не это имел в виду", а именно случай в парламенте Канады в сентябре, куда был приглашен 98-летний Ярослав Гунько, служивший в дивизии "Галичина", на выступление украинского президента.

Однако пресс-секретарь кандидата Триша Маклафлин признает, что без контекста замечание Рамасвами можно "легко понять неправильно".

Помощь Украине от США

Ранее в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Пакет включает 61 млрд. долларов для Украины и 14,3 млрд. долларов для Израиля.

Позже новый представитель Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Добавим, что 2 ноября он анонсировал внесение в Конгресс пакета, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.

В Белом доме ранее заявили, что Штаты практически исчерпали все средства, которые были выделены для помощи Украине, и осталось только 4%.