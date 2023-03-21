Республіканці США вимагають від Байдена відправити Україні касетні боєприпаси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву члена сенатського комітету з міжнародних відносин США Джимі Ріша, члена сенатського комітету зі Збройних сил Роджера Вікера, голови комітету Палати представників із закордонних справ Майкла МакКола та голови комітету Палати представників зі Збройних сил Майка Роджерса.

"Ми, як і раніше, глибоко розчаровані небажанням вашої адміністрації надати Україні потрібний тип та кількість далекобійних вогневих засобів та можливостей маневрування для створення та використання оперативних проривів проти росіян", - йдеться у повідомленні.

Конгресмени заявили, що безпосередні наслідки своєчасної відмови Збройним силам України від DPICM та іншого озброєння проявляються сьогодні на полі бою у Бахмуті та інших місцях в Україні.

Російські військові продовжують атакувати українських захисників Бахмута, що чисельно перевершують, хвилями солдатів і найманців з групи "Вагнера". Щоб протистояти цій тактиці, Україна запросила у США DPICM, які дуже ефективні проти живої сили - як ворожих військ на відкритій місцевості, так і піхоти, що окопалася, - і механізованих транспортних засобів. У листі йде мова, що Сполучені Штати покладалися на аналогічні касетні боєприпаси під час холодної війни як засіб компенсації радянських військових переваг у живій силі, артилерії та бронетехніці.

"Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей", - додали конгресмени.

DPICM

Удосконалений звичайний боєприпас подвійного призначення. Це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, які створені в США. Касетні бойові елементи мають властивості кумулятивних (для боротьби з бронетехнікою) та уламкової дії (для боротьби з живою силою). Звідси походить назва "подвійного призначення". Деякі бойові елементи можуть мати підривач уповільненого спрацювання для обмеження рухливості противника (міни).