Естонія запросила у Німеччини дозвіл на постачання в Україну касетних боєприпасів

Як повідомляє видання, Естонія має намір задовольнити прохання України щодо постачання касетних боєприпасів.

Зазначено, що понад 100 країн світу приєдналися до конвенції про заборону та нерозповсюдження такого типу боєприпасів, але Естонія та Україна до них не входять.

Касетні снаряди, що перебувають у розпорядженні Сил оборони Естонії, були свого часу закуплені в Німеччині, і для того, щоб передати їх Україні, необхідно заручитися згодою країни-виробника.

"Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема, про кількість та номенклатуру боєприпасів, я не вважаю за необхідне. Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, я не бачу тут проблем, оскільки вже зараз обидві сторони використовують на території України такі боєприпаси", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Зазначимо, касетні боєприпаси вважаються особливо небезпечними для цивільного населення, вже хоча б тому, що елементи, що не розірвалися, перетворюються по суті на міну і можуть убити або покалічити випадкових людей. Проте, під час війни в Україні зафіксовано багато випадків застосування такої зброї.

"Застосування таких снарядів та бомб у густонаселених районах заборонено, але саме це росіяни і робили, наприклад, у Харкові. З іншого боку, використання таких боєприпасів для придушення сил противника на відкритій місцевості може бути цілком виправданим, оскільки ці збройні сили є легітимнимим цілями для ударів", - сказав співпрофесор міжнародного права Тартуського університету Естонії Рене Вярк.

Німеччина, від згоди якої тепер залежить можливість поставок касетних боєприпасів з Естонії в Україну, сама від виробництва та використання таких снарядів відмовилася. На думку Вярка, ця обставина може ускладнити відповідні переговори оборонних відомств Естонії та Німеччини.