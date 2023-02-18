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Кулеба закликав надати Україні касетні боєприпаси. У Німеччині критикують таке прохання

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Субота 18 лютого 2023 19:25
Кулеба закликав надати Україні касетні боєприпаси. У Німеччині критикують таке прохання Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні касетні боєприпаси. Німецький політик "Зелених" Антон Гофрайтер вважає цю вимогу неправильною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Як повідомляється, Кулеба захистив вимоги своєї країни щодо касетних боєприпасів. Він зазначив, що у разі надання українським силам касетних боєприпасів, ці снаряди будуть використані виключно проти російської армії.

"У нас є докази, що РФ використовує касетні снаряди. Ми розуміємо, що ці снаряди - дискусійне питання у світі. Ми не є частиною Конвенції, яка забороняє їх використання. Тому легально - жодних перешкод. І якщо ми отримаємо снаряди, вони будуть використані виключно проти російських військових сил", - сказав міністр на брифінгу під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Однак, німецький політик Антон Гофрайтер критично ставиться до вимог України щодо касетних боєприпасів.

"Я вважаю цю вимогу неправильною. Те, що вони щось вимагають, не означає, що ми повинні це реалізувати. Але ця, на мій погляд, нерозумна вимога виникає з відчаю, тому що те, що обіцяно, недостатньо виконується. Гарним прикладом є танки Leopard 2", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, Естонія розглядає можливість передачі Україні касетних боєприпасів, але для цього потрібна згода Німеччини.

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