Республиканцы США требуют от Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление члена сенатского комитета по международным отношениям США Джими Риша, члена сенатского комитета по Вооруженным силам Роджера Викера, главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла МакКола и главы комитета Палаты представителей из Вооруженных сил Майка Роджерса.

"Мы по-прежнему глубоко разочарованы нежеланием вашей администрации предоставить Украине нужный тип и количество дальнобойных огневых средств и возможностей маневрирования для создания и использования оперативных прорывов против россиян", - говорится в сообщении.

Конгрессмены заявили, что непосредственные последствия своевременного отказа вооруженным силам Украины от DPICM и другого вооружения проявляются сегодня на поле боя в Бахмуте и других местах в Украине.

Российские военные продолжают атаковать численно превосходящих украинских защитников Бахмута волнами солдат и наемников из группы "Вагнера". Чтобы противостоять этой тактике, Украина пригласила в США DPICM, которые очень эффективны против живой силы - как вражеских войск на открытой местности, так и окопавшейся пехоты - и механизированных транспортных средств. В письме говорится, что Соединенные Штаты полагались на аналогичные кассетные боеприпасы во время холодной войны как средство компенсации советских военных преимуществ в живой силе, артиллерии и бронетехнике.

"Предоставление DPICM позволит Украине компенсировать количественное преимущество России как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит Вооруженным силам Украины сконцентрировать применение унитарных боеголовок против более ценных российских целей", - добавили конгрессмены.

DPICM

Усовершенствован обычный боеприпас двойного назначения. Это семейство артиллерийских и реактивных кассетных снарядов, созданных в США. Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами (для борьбы с бронетехникой) и обломочного действия (для борьбы с живой силой). Отсюда происходит название "двойного назначения". Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного износа для ограничения подвижности противника (мены).