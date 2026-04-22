Республіканці ризикують програти вибори через політику Трампа, - опитування

Згідно з опитуванням, 52% американців заявили, що менш імовірно підтримають кандидата, який схвалює підхід Трампа до депортацій. Водночас 42% респондентів зазначили, що, навпаки, скоріше проголосують за такого кандидата.

Особливо помітний негатив серед виборців, які не підтримують жодну з основних партій: 57% незалежних виступають проти жорсткої політики депортацій, тоді як лише 32% готові підтримати кандидатів, що поділяють позицію Трампа.

На цьому тлі республіканці можуть зіткнутися зі складною боротьбою за збереження більшості в обох палатах Конгресу. Ситуацію ускладнює також зростання цін на пальне, пов’язане з війною між США та Ізраїлем проти Ірану.

Фото: скриншот опитування Reuters

Хоча після інавгурації у січні 2025 року імміграційну політику Трампа підтримували близько 50% американців, нині цей показник знизився до 40%.

Зміна настроїв пов’язана з більш ніж річною жорсткою кампанією правоохоронців, зокрема масовими затриманнями.

За даними Immigration and Customs Enforcement, на початку березня щодня затримували понад 1000 осіб, що значно більше, ніж на початку 2025 року.

Попри це, більшість американців підтримують контроль за кордонами (84%) і дотримання імміграційного законодавства (87%).

Водночас 76% виступають за можливість легалізації для мігрантів без судимостей, які працюють у США.

Деякі республіканці вже закликають до пом’якшення підходу до депортацій.