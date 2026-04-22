Республиканцы рискуют проиграть выборы из-за политики Трампа, - опрос

Согласно опросу, 52% американцев заявили, что менее вероятно поддержат кандидата, который одобряет подход Трампа к депортации. В то же время 42% респондентов отметили, что, наоборот, скорее проголосуют за такого кандидата.

Особенно заметен негатив среди избирателей, которые не поддерживают ни одну из основных партий: 57% независимых выступают против жесткой политики депортаций, тогда как только 32% готовы поддержать кандидатов, разделяющих позицию Трампа.

На этом фоне республиканцы могут столкнуться со сложной борьбой за сохранение большинства в обеих палатах Конгресса. Ситуацию осложняет также рост цен на топливо, связанный с войной между США и Израилем против Ирана.

Фото: скриншот опроса Reuters

Хотя после инаугурации в январе 2025 года иммиграционную политику Трампа поддерживали около 50% американцев, сейчас этот показатель снизился до 40%.

Изменение настроений связано с более чем годовой жесткой кампанией правоохранителей, в частности массовыми задержаниями.

По данным Immigration and Customs Enforcement, в начале марта ежедневно задерживали более 1000 человек, что значительно больше, чем в начале 2025 года.

Несмотря на это, большинство американцев поддерживают контроль за границами (84%) и соблюдение иммиграционного законодательства (87%).

В то же время 76% выступают за возможность легализации для мигрантов без судимостей, которые работают в США.

Некоторые республиканцы уже призывают к смягчению подхода к депортации.