Республика Сербская планирует покинуть Боснию и Герцеговину

Фото: Милорад Додик (из открытых источников)

Республика Сербска приостановила участие в работе органов центральной власти

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская планирует покинуть выйти из состава БиГ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал РТРС.

По словам лидера Республики Сербской, выходу страны из состава БиГ препятствуют боснийцы.

"Я считаю, что БиГ находится в безвыходном положении. Мы это (выйдем из состава БиГ - ред.) сделаем, и нас не остановят ни США, ни кто-то другой, потому что мы считаем, что Дейтонское соглашение было", - сообщил Додик.

Он отметил, что с 12 февраля Республика Сербская не принимает участие в работе учреждений центральной власти БиГ, так как Конституционный суд превышает свои полномочия из-за присутствия иностранных граждан в своей структуре.

"БиГ - это плохое место свободы для сербов. Если иностранцы не согласны оставить Конституционный суд и дать ему работать, как и во всех других странах, то Боснии и Герцеговины не будет существовать. Имейте это в виду", - сказал Додик.

Отметим, Босния и Герцеговина имеет коллективный высший орган исполнительной власти - президиум. Он состоит из троих представителей - от босняков, сербов и хорватов.

Напомним, ранее Додик заявил, что Крым принадлежит Российской Федерации. После чего Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины.

Также РБК-Украина писало, что в декабре Совет Европейского союза принял выводы касательно заявки Боснии и Герцеговины на членство в ЕС. В ЕС считают, что страна еще не готова по основным направлениям.