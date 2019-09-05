ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД направил ноту протеста Боснии из-за заявления о "российском Крыме"

Новости » Политика    05.09.2019 - 11:21
МИД направил ноту протеста Боснии из-за заявления о "российском Крыме"
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Крым российский

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о, якобы, принадлежности России оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

В МИД напомнили, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной является откровенным нарушением, что и сделал Додик.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" 02.09.2019 о, якобы, принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации... В связи с указанным заявлением и намерением М.Додика посетить временно оккупированную АРК, в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста", - говорится в заявлении.

Также в украинском ведомстве отметили, что ценят официальную позицию коллегиального президиума Боснии и Герцеговины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимают указанные высказывания Додика как "выражение его собственного видения ситуации".

Напомним, временную поверенную в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи 3 сентября пригласили в Министерство иностранных дел Украины, где ей выразили решительный протест в связи с недопустимым заявлением государственного секретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея 30 августа.

МИД Украины выразил протест из-за заявления представителя канцелярии премьера Венгрии МИД Украины просит Германию запретить деятельность немецкой компании в Крыму
Новости Украины МИД УкраиныКрымпротестБосния и Герцеговина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь