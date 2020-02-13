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Республіка Сербська планує покинути Боснію і Герцеговину

Новини » В світі     13.02.2020 - 19:21
Республіка Сербська планує покинути Боснію і Герцеговину
Фото: Мілорад Додік (з відкритих джерел)

Республіка Сербска припинила участь у роботі органів центральної влади

Член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що Республіка Сербська планує покинути вийти зі складу Біг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал РТРС.

За словами лідера Республіки Сербської, виходу країни зі складу Біг перешкоджають боснійці.

"Я вважаю, що БіГ знаходиться у безвихідному становищі. Ми це (вийдемо зі складу БіГ - ред.) зробимо, і нас не зупинять ні США, ні хтось інший, тому що ми вважаємо, що Дейтонська угода була", - повідомив Додік.

Він зазначив, що з 12 лютого Республіка Сербська не бере участь в роботі установ центральної влади БіГ, так як Конституційний суд перевищує свої повноваження за присутності іноземних громадян у своїй структурі.

"БіГ - це погане місце свободи для сербів. Якщо іноземці не згодні залишити Конституційний суд і дати йому працювати, як і у всіх інших країнах, то Боснії і Герцеговини не буде існувати. Майте це на увазі", - сказав Додік.

Відзначимо, Боснія і Герцеговина має колективний вищий орган виконавчої влади - президія. Він складається з трьох представників - від босняків, сербів і хорватів.

Нагадаємо, раніше Додік заявив, що Крим належить Російської Федерації. Після чого Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з висловлюваннями члена президії Боснії і Герцеговини.

Також РБК-Україна писало, що в грудні Рада Європейського союзу прийняла висновки щодо заявки Боснії і Герцеговини на членство в ЄС. В ЄС вважають, що країна ще не готова за основними напрямами.

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