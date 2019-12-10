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Совет ЕС рассмотрел заявку Боснии и Герцоговины на членство в ЕС

Новости » В мире     10.12.2019 - 22:07
Совет ЕС рассмотрел заявку Боснии и Герцоговины на членство в ЕС
Иллюстративное фото (dw.com)

В ЕС считают, что страна еще не готова по основным направлениям

Во вторник, 10 декабря, Совет Европейского союза принял выводы касательно заявки Боснии и Герцеговины на членство в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на сайте Совета ЕС.

Как сообщается, Совет приветствует заключение Комиссии по заявке Боснии и Герцеговины на членство в Европейском Союзе, которая 29 мая предоставила общую программу реформ на пути к интеграции в ЕС.

"Совет признает, что Босния и Герцеговина в настоящее время не в полной мере соответствует копенгагенским политическим критериям и нуждается в значительных усилиях по укреплению своих институтов, чтобы гарантировать демократию, верховенство права, прав человека и уважения и защиты меньшинств", - говорится в сообщении.

Также в Совете оценили экономическую составляющую в стране.

"Босния и Герцеговина достигла определенной степени макроэкономической стабильности, в то время как это все еще находится на ранней стадии создания функционирующей рыночной экономики, чтобы стать конкурентоспособным на общем рынке... Босния и Герцеговина в целом находится на ранней стадии в отношении ее уровня готовность взять на себя обязательства членства в ЕС и должна значительно активизироваться", - говорится в сообщении.

Напомним, летом должны были состояться переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, но в июне Совет Европы отложил переговоры.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС готов оказать поддержку в разминировании на Донбассе и работе миссии ОБСЕ после нормандской встречи.

ЕС: динамика нормандской встречи открывает окно возможностей
Новости Украины ЕвросоюзБосния и Герцеговина
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