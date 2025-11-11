UA

Resident Evil: Survival Unit виходить на iOS і Android: названо дату релізу

Capcom оголосила дату релізу мобільного спін-оффу Resident Evil (ілюстративне фото: Capcom)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Capcom повідомила, що мобільна гра Resident Evil: Survival Unit вийде 18 листопада. Проект буде доступний більш ніж у 150 країнах для пристроїв на iOS і Android. Гра поширюється безкоштовно, проте всередині передбачено покупки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал Engadget.

Що відомо

Survival Unit - це стратегія з елементами будівництва бази та боїв у реальному часі проти істот, натхненних всесвітом Resident Evil. Гравцям запропонують зібрати команду знайомих персонажів франшизи, включно з Леоном С. Кеннеді, Джилл Валентайн і Клер Редфілд.

За сюжетом дія розгортається в паралельному всесвіті - це дасть змогу розробникам додавати нових героїв із різних частин серії.


Проект створюється у співпраці з Joycity (автори 3on3 FreeStyle Rebound) і Aniplex, відомою за Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2. Обидві студії працюють над грою "в тісному партнерстві" з Capcom.

Гра має допомогти фанатам скоротати час в очікуванні наступної основної частини серії - Resident Evil Requiem. Це дев'ята гра франшизи, її реліз заплановано на 26 лютого 2026 року.

 

Раніше ми розповідали про культові римейки ігор, які повернулися і точно варті уваги фанатів.

Читайте також про ігрові проекти, які спочатку провалилися, а потім стали справжніми шедеврами.

А ще в нас є матеріал про те, що відомо про наступну частину Resident Evil і чим вона здивує гравців.

