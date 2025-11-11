Resident Evil: Survival Unit виходить на iOS і Android: названо дату релізу

Що відомо

Survival Unit - це стратегія з елементами будівництва бази та боїв у реальному часі проти істот, натхненних всесвітом Resident Evil. Гравцям запропонують зібрати команду знайомих персонажів франшизи, включно з Леоном С. Кеннеді, Джилл Валентайн і Клер Редфілд.

За сюжетом дія розгортається в паралельному всесвіті - це дасть змогу розробникам додавати нових героїв із різних частин серії.



Проект створюється у співпраці з Joycity (автори 3on3 FreeStyle Rebound) і Aniplex, відомою за Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2. Обидві студії працюють над грою "в тісному партнерстві" з Capcom.

Гра має допомогти фанатам скоротати час в очікуванні наступної основної частини серії - Resident Evil Requiem. Це дев'ята гра франшизи, її реліз заплановано на 26 лютого 2026 року.