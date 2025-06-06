Неочікуване повернення. 7 ігор, які з провалу перетворилися на шедеври
Буває, що навіть найамбітніші ігри провалюються - критики їх розносять, фанати розчаровані, а продажі не виправдовують очікувань. У деяких випадках розробники беруть реванш: перезбирають механіку, змінюють сюжет, кардинально переосмислюють проект.
Про 7 яскравих прикладів того, як ігри повернулися з тріумфом і стали справжніми шедеврами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.
Fallout 3 відродила і переосмислила маловідому франшизу
Серія Fallout спочатку виглядала зовсім не так, як ми сприймаємо її сьогодні. Це була ізометрична рольова гра з 2,5D-графікою і розпливчастою ідентичністю. Гра користувалася повагою серед вузької аудиторії, але до статусу культурного феномена їй було далеко.
Третя частина в її початковій формі так і не вийшла з "виробничого пекла", а сама франшиза, по суті, вважалася мертвою.
Після банкрутства Interplay Productions, початкового видавця, права на Fallout перейшли до Bethesda, яка перебувала на хвилі успіху після The Elder Scrolls IV: Oblivion. Компанія кардинально змінила підхід, перетворивши Fallout на RPG від першої особи за зразком Oblivion.
Fallout 3 (2008), що вийшла через 10 років після останньої частини, вразила гравців візуальною складовою і відкритим світом. Гра працювала на тому ж рушії, що й Oblivion. Сьогодні франшиза перебуває на піку популярності, незважаючи на невдалий старт Fallout 76.
Fallout 3 (фото: XDA Developers)
Resident Evil 7 повернула жахи у франшизу, що втратила напрямок
Resident Evil 4 по праву вважається однією з найвпливовіших ігор в історії. Вона задала стандарт жанру "екшен від третьої особи" і вдало поєднувала стрілянину, головоломки та сюжет.
Але до 2012 року, з виходом Resident Evil 6, стало зрозуміло, що серія втратила своє обличчя: гра стала надто орієнтованою на бойовик, практично відмовившись від елементів хоррора і виживання. Розробка зайшла в глухий кут - але це було на краще.
Після чотирьох років мовчання Capcom у 2016 році представила похмурий хорор від першої особи - і в кінці трейлера з'явився логотип Resident Evil.
Так був анонсований Resident Evil 7 - перезапуск серії з новим героєм і фокусом на страх, замкнутий простір і виживання. Події гри розгортаються в покинутому будинку в болотах Луїзіани, і вона швидко була визнана найстрашнішою частиною в історії серії.
Capcom настільки вдало перезапустила франшизу, що вирішила залишити нового героя і вигляд від першої особи в наступній частині, забезпечивши два успішних проекти поспіль і вдихнувши нове життя в класичну серію.
Resident Evil 7 (фото: XDA Developers)
God of War 2018 дав Кратосу нову мету
Серія God of War дебютувала у 2005 році на PlayStation 2 і швидко стала однією з головних франшиз Sony. Але вже до 2013 року, з виходом приквела Ascension, стало зрозуміло, що серія буксує і не розвивається.
Потім була перерва, а фокус Sony змістився в бік Uncharted і The Last of Us. Але в 2016 році відбулося одне з найефектніших повернень: Кратос з'явився на екрані - старий, змінений, але все ще грізний.
Гра 2018 року радикально змінила все: від грецької міфології серія перейшла до скандинавської, а замість сліпої люті Кратоса гравці побачили складнішого і вразливішого батька, що мандрує разом із сином Атреєм.
З оновленою бойовою системою і зрілим сюжетом, God of War стала не тільки успішним перезапуском, а й однією з найкращих ігор свого покоління.
God of War 2018 (фото: XDA Developers)
Tomb Raider 2013 року перетворила Лару Крофт на героїню нового покоління
Лара Крофт вперше з'явилася на екранах у 1996 році і за десятиліття стала однією з найбільш знакових жіночих фігур в історії відеоігор. Серія Tomb Raider колись визначала жанр екшен-пригод, але до кінця 2000-х помітно втратила актуальність.
Кожна нова частина сприймалася дедалі слабкіше, а інші шутери та пригодницькі ігри від третьої особи почали перевершувати її за всіма фронтами.
Але все змінилося в 2013 році. Після п'ятирічної перерви розробники вирішили не триматися за минуле, а переосмислити Tomb Raider у дусі часу.
Лара отримала похмуру історію становлення і повну переробку характеру. Вона залишилася культовою героїнею, але стала приземленою, вразливою і по-справжньому людяною. Зникли гіпертрофовані геройські риси та застарілий дизайн - на зміну прийшла молода жінка, яка вчилася виживати за допомогою волі та внутрішньої сили.
Перезапуск став величезним успіхом і поклав початок чудовій трилогії, знову зробивши Лару сучасною легендою геймінгу.
Tomb Raider 2013 (фото: XDA Developers)
Wolfenstein: The New Order перетворив Бі-Джея Бласковіца на легенду нового часу
Бі-Джей Бласковіц колись був просто піксельною рукою з пістолетом, що блукала нацистськими коридорами. Оригінальна Wolfenstein 3D для MS-DOS - одна з найважливіших ігор в історії, але до 2009 року франшиза практично зникла з радарів: низькі оцінки нових релізів упустили репутацію серії.
Усе змінилося у 2014 році з виходом Wolfenstein: The New Order. Це було не просто перезавантаження - це було нове народження. MachineGames взяла за основу ідею простого шутера і перетворила її на похмуру, людяну і часом навіть поетичну альтернативну історію, де нацисти перемогли, але Бласковіц відмовився з цим миритися.
Гра майстерно балансувала між емоційною глибиною та нестримним екшеном, не втрачаючи духу класичних шутерів.
Wolfenstein: The New Order (фото: XDA Developers)
Devil May Cry 5 вивів основну серію з десятирічного забуття
Devil May Cry 4 вийшла ще 2008-го, і тільки через десять років Capcom анонсувала наступну номерну частину - Devil May Cry 5.
Гра стала майстер-класом із дизайну екшенів. Кожен удар, комбо і акробатичний прийом випромінював упевненість. Бойова система була глибокою, але зрозумілою, візуальний стиль - шикарний.
Особливо запам'ятався Данте: еталон "крутого дядька", який розмахує мотоциклом, що розділяється на два мечі, і при цьому примудряється знущатися з ворогів просто в бою.
Але під усім цим стилем ховалася гра, яка поважає свою історію і фанатів. Гучна, хаотична, абсурдна - і саме такою має бути DMC.
Capcom не просто повернула серію - вона нагадала, чому Devil May Cry, як і раніше, король екшен-жанру.
Devil May Cry 5 (фото: XDA Developers)
Doom 2016 з'явився через 12 років і підірвав усе
Не секрет, що Doom 3 - це був не той Doom, якого чекали. У 2004 році серія пішла в бік повільного науково-фантастичного хоррора, забувши про своє коріння - люту бійню демонів.
Результат - неоднозначна реакція і помітний спад інтересу. Doom 4 почали розробляти в стінах id Software, але після купівлі студії компанією Zenimax проект пішов у хибному напрямку: скриптові сцени, мінімум демонів у першій половині гри.
Цей варіант було повністю скасовано. Розробка почалася з нуля. Так з'явився Doom 2016 року - м'який перезапуск, що повертає до витоків. Через 12 років після Doom 3, серія повернулася - і знесла все на своєму шляху.
Гра стала одним із найкращих прикладів перезапуску в історії. А Doom Eternal тільки закріпив успіх - ставши одним із найвидатніших шутерів усіх часів.
Doom 2016 (фото: XDA Developers)
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