Повернення легенд. 13 культових ремейків ігор, які точно варто спробувати

Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 - чудовий приклад того, як переосмислення відеоігри може освіжити легендарний проєкт. Багато хто стверджував, що оригінал не потребував оновлення, але сучасні нововведення і додатковий контент у ремейку повністю виправдовують рішення Capcom.

Гра вражає своєю жорстокістю, приголомшливою графікою та ідеально точним темпом - новачки оцінять її куди більше, ніж застарілий, але все ж чудовий оригінал.

Завдяки сучасним технологіям бій став більш "важким", а вороги реагують на кожну кулю, вибух і прийом.

Resident Evil 4 (фото: Capcom)

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 - це повноцінний ремейк ексклюзиву PS3, створений з нуля. У грі оновлені механіки крафту, стрільби і навіть моделі персонажів. Це візуально приголомшливий проєкт, який впевнено входить до числа найкращих ексклюзивів PS5 у 2025 році.

Якщо ви грали в оригінал або його ремастер для PS4, вам буде цікаво побачити оновлену версію. Для тих, хто знайомий із франшизою вперше - це найкращий спосіб зануритися в історію.

Гра доступна як на PS5, так і на PC, при цьому версія для ПК вражає графікою. Незалежно від платформи, на вас чекає по-справжньому якісний досвід.

The Last of Us Part 1 (фото: Naughty Dog)

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 - один зі стовпів ігрової індустрії, і ремейк лише підкреслює цей статус. Проєкт переробив ключові сюжетні лінії та заклав основу для абсолютно нової гри, зберігши при цьому впізнавані елементи оригіналу.

Під час запуску 2020 року гра виправдала найвищі очікування, ставши одним із найкращих RPG останніх років. Гра доступна на PS4, PS5 і ПК.

Final Fantasy 7 Remake (фото: Square Enix)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - ремейк перших двох ігор серії з додаванням механік із пізніших частин.

Особливу увагу приділено кастомізації: гравці можуть поступово відкривати нові стилі для своїх скейтерів. У проєкті зберігається участь легендарних фігур, від самого Тоні Хока до сучасних зірок, таких як Лео Бейкер.

Жанр скейт-ігор завжди викликав ностальгію у геймерів і тривалий час був однією з основ ігрового ринку, задаючи тренди для музичного супроводу та ігрових механік. Головне - ця гра доступна на безлічі платформ, включно з Nintendo Switch і ПК.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (фото: Activision)

Ratchet & Clank

Ratchet & Clank була неймовірно популярна на початку і в середині 2000-х, але потім втратила популярність серед гравців і критиків через безліч ігор середньої якості, які охоплювали занадто широкий спектр жанрів і механік. Ремейк для PS4 повертає серію до витоків, переказуючи історію першої гри.

Головний акцент зроблено на божевільній зброї та платформенній механіці, які зробили ранні ігри серії такими улюбленими. Особливу увагу приділено кат-сценам, заснованим на фільмі з тією ж назвою.

Ratchet & Clank (фото: Insomniac Games)

Demon's Souls

Demon's Souls - попередник серії Dark Souls і свого роду лабораторія ідей, які пізніше стали основою жанру action RPG. Візуальний стиль ремейка сильно відрізняється від оригіналу, але більшість дизайнів ворогів залишилася без змін. Гравцям пропонують навчальні елементи, однак із самого початку доводиться зануритися в глибоку і складну гру.

На вас чекають масштабні боси, непрості вороги і всюдисущі пастки, які перешкоджають просуванню похмурими, але прекрасними локаціями Demon's Souls.

Demon's Souls (фото: Sony Interactive Entertainment)

Pokemon HeartGold і SoulSilver

Pokemon HeartGold і SoulSilver - це ремейки оригінальних ігор для GameBoy Color, перенесені та вдосконалені для Nintendo DS. Незважаючи на те, що вони зараз рідкісні й дорогі, їх однозначно варто пошукати. Це, мабуть, найкращі 2D-версії основної серії RPG з розумними доробками оригінальної формули.

Любителі легендарних покемонів, фанати ностальгії або новачки знайдуть тут багато цікавого. У гру додано сюжетні елементи з Pokemon Crystal, а покемони можуть супроводжувати вас під час пригод.

Pokemon HeartGold і SoulSilver (фото: Nintendo)

Shadow of the Colossus

Гравцям належить досліджувати величезний світ, повний таємниць і загадок. Ваше завдання - повалити гігантських колосів і повернути до життя дорогого друга. У грі є епічні битви, захопливі повітряні моменти, елементи хоррора і складний, багатогранний сюжет.

Спочатку проект був ексклюзивом для PS4, але тепер Shadow of the Colossus доступна і на PS5 завдяки зворотній сумісності. Поки що гри немає на ПК, але вона точно варта уваги власників PlayStation.

Shadow of the Colossus (фото: Sony)

Link's Awakening

The Legend of Zelda: Link's Awakening - одна з найкращих ігор серії, яка довгий час залишалася в тіні через свій вихід на GameBoy. Нова версія для Nintendo Switch подарувала грі друге життя: повністю перероблені підземелля й унікальний художній стиль вивели ремейк у число найкращих відеоігрових перезапусків 2024 року.

Після шторму головний герой Лінк опиняється на загадковому тропічному острові, населеному дивними жителями. В одній із найекспериментальніших і найнезвичніших історій всесвіту Zelda Лінк має дістатися вершини гори, щоб розбудити таємничу істоту.

Link's Awakening (фото: Nintendo)

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 Remake - один із найбільш вражаючих візуально ремейків в історії відеоігор: динамічне освітлення і реалістичні ефекти крові виводять хорор на новий рівень.

Ви можете грати за Леона або Клер, пробиваючись через заражене місто Раккун-Сіті, тоді як вас переслідує невблаганний містер Ікс.

Ремейк багато в чому відрізняється від оригіналу: нова бойова система, перероблений сюжет і зміни в дизайні ворогів роблять гру більш сучасною і динамічною. Resident Evil 2 Remake мотивує на повторні проходження, пропонуючи різні шляхи розв'язання завдань і проходження історії.

Якщо ви любите хорор або хочете зрозуміти, чому серія досі така популярна - це ідеальний привід познайомитися з грою. Тут на вас чекають моторошні моменти, шикарна графіка і свіжі ігрові механіки.

Resident Evil 2 Remake (фото: Capcom)

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Remake

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Remake повертає в сучасність одні з найулюбленіших скейтбординг-ігор усіх часів. Нові версії пропонують оновлений саундтрек і розширені завдання, які роблять геймплей ще цікавішим.

Якщо ви новачок у скейт-іграх, це чудовий старт - простий в освоєнні, але з глибоким аркадним геймплеєм і безліччю трюків і комбо для освоєння.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Remake (фото: Activision)

Paper Mario and the Thousand-Year Door

Довгоочікуваний ремейк Paper Mario and the Thousand-Year Door нарешті побачив світ, і він здебільшого зосереджений на оновленні графіки, залишаючи геймплей практично без змін. Результат вражає - нова версія дає шанс новим гравцям познайомитися з однією з найкращих ігор GameCube.

Якщо ви новачок у серії Paper Mario або грали в попередні частини, Thousand-Year Door заслужено вважається найкращою грою серії та однією з найкращих ігор з Маріо взагалі.

Paper Mario and the Thousand-Year Door (фото: Nintendo)

Persona 3 Reload

У 2024 році Atlus випустила ремейк Persona 3 - культової рольової гри, яку вдалося модернізувати, зберігши водночас усі найкращі риси оригіналу.

У грі оновлена бойова система, наближена до останньої частини серії, а візуальний стиль вражає опрацюванням - від інтерфейсу меню до унікальних умінь персонажів.

Persona 3 Reload (фото: Sega)