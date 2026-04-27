Решетилова пропонує обмежити терміни перебування військових на передовій

Після 40 днів на позиції військовим стає байдуже, виживуть вони чи ні. Тому таке їх тривале перебування на позиції не можна вважати ефективним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це військова омбудсмен Ольга Решетилова заявила в інтерв'ю "Українській правді"
Вона розповіла про попередні результати масштабне дослідження щодо психологічного стану українських військових в умовах тривалого перебування на позиціях.
"Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні - у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним", - наголосила омбудсмен.
Решетилова нагадала, що, згідно з наказом головкома Олександра Сирського, максимальне перебування військових на позиції становить 15 днів.
"Але це мертва норма, якої ніхто не дотримується, що, в свою чергу, призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі. І деякі командири не відчувають свою відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні", - сказала вона.
Омбудсмен підкреслила, що для піхоти і штурмовиків мають бути встановлені реалістичні строки виконання бойових завдань безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
"Офіс військового омбудсмана готує пропозиції головкому змінити інструкції щодо перебування на позиціях", - зазначила Решетилова.
