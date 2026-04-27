Решетилова пропонує обмежити терміни перебування військових на передовій

Вона розповіла про попередні результати масштабне дослідження щодо психологічного стану українських військових в умовах тривалого перебування на позиціях.

"Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні - у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним", - наголосила омбудсмен.

Решетилова нагадала, що, згідно з наказом головкома Олександра Сирського, максимальне перебування військових на позиції становить 15 днів.

"Але це мертва норма, якої ніхто не дотримується, що, в свою чергу, призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі. І деякі командири не відчувають свою відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні", - сказала вона.

Омбудсмен підкреслила, що для піхоти і штурмовиків мають бути встановлені реалістичні строки виконання бойових завдань безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

"Офіс військового омбудсмана готує пропозиції головкому змінити інструкції щодо перебування на позиціях", - зазначила Решетилова.