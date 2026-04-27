Решетилова предлагает ограничить сроки пребывания военных на передовой

Она рассказала о предварительных результатах масштабного исследования по психологическому состоянию украинских военных в условиях длительного пребывания на позициях.

"Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится безразлично, выживет он или нет - у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что более 40 дней, не может быть эффективным", - подчеркнула омбудсмен.

Решетилова напомнила, что, согласно приказу главкома Александра Сырского, максимальное пребывание военных на позиции составляет 15 дней.

"Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют свою ответственность за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении", - сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что для пехоты и штурмовиков должны быть установлены реалистичные сроки выполнения боевых задач непосредственно на линии боевого соприкосновения.

"Офис военного омбудсмена готовит предложения главкому изменить инструкции по пребыванию на позициях", - отметила Решетилова.