Дубилет: решение о Всеукраинской переписи населения пока не принято

В настоящее время решение относительно проведения Всеукраинской переписи населения в 2020 году не принято. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на презентации проекта "Оценка численности наличного населения Украины", передает корреспондент РБК-Украины.

Дубилет напомнил, что в декабре 2019 года Государственная служба статистики провела пробную перепись населения в двух районах Киева и области.

"Пробная перепись населения был запланирована еще давно. Мы решили, что пробную перепись населения останавливать не нужно. Потому что подготовительная работа была сделана. С другой стороны, мы на 100% пока не можем сказать, будем проводить национальную перепись или нет. Поэтому мы сейчас решили получить опыт", - заявил Дубилет.

Напомним, в законе о государственном бюджете-2020 на проведение Всеукраинской переписи населения заложено 3,4 млрд грн.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет неоднократно высказывал свою личную позицию, что он против проведения переписи населения Украины традиционными методами, поскольку это лишние расходы для бюджета".

Как сообщало РБК-Украина, пробная перепись населения проходила в декабре 2019 года в двух районах Киева и области. Пробная перепись - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Отметим, в последний раз Всеукраинская перепись населения проводилась в 2020 году.

В то же время, данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины" показали, что в Украине по состоянию на 1 декабря проживает 37,289 млн человек с погрешностью около 3% (то есть около 1 млн человек). Эти данные отличаются от данных, которые ежемесячно публикует Государственная служба статистики (41,922 млн человек), поскольку не включают тех, кто проживает на оккупированной территории Донбасса (около 3,8 млн человек).