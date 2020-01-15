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Правительство установило точное число жителей Украины

Новости » Экономика     15.01.2020 - 15:09
Правительство установило точное число жителей Украины
Фото: Александр Дубилет (РБК-Украина)

Точную цифру скажут в течение недели

В Кабинете министров смогли с помощью различных методов установить точное количество жителей Украины. Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Александр Дубилет на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Дубилет, ему уже известна эта цифра. В то же время он не назвал ее и заявил, что цифру обнародуют в течение этой или следующей недели.

"Мы установили фактически количество наличного населения в Украине. Мы несколько методик использовали. И все методики дали примерно одинаковый результат", - сказал он.

Дубилет в очередной раз выразил свою личную позицию, что он против проведения переписи населения Украины традиционными методами, поскольку это "лишние расходы для бюджета".

Напомним, по данным Госстата, численность наличного населения Украины по состоянию на 1 ноября 2019 года составляла 41,94 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

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