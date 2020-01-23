Дубілет: рішення щодо Всеукраїнського перепису населення поки не ухвалене

Наразі рішення щодо проведення Всеукраїнського перепису населення у 2020 році не ухвалене. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на презентації проекту "Оцінка чисельності наявного населення України", передає кореспондент РБК-України.

Дубілет нагадав, що у грудні 2019 року Державна служба статистики провела пробний перепис населення у двох районах Києва та області.

"Пробний перепис населення був запланований ще давно. Ми вирішили, що пробний перепис населення зупиняти не потрібно. Тому що підготовча робота була зроблена. З іншого боку ми на 100% поки що не можемо сказати, чи будемо проводити національний перепис або ні. Тому ми зараз вирішили отримати досвід", - заявив Дубілет.

Нагадаємо, у законі про державний бюджет-2020 на проведення Всеукраїнського перепису населення закладено 3,4 млрд грн.

Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет неодноразово висловлював свою особисту позицію, що він проти проведення перепису населення України традиційними методами, оскільки "це зайві видатки для бюджету".

Як повідомляло РБК-Україна, пробний перепис населення проходив у грудні 2019 року у двох районах Києва та області. Пробний перепис - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Відзначимо, востаннє Всеукраїнський перепис населення проводився у 2020 році.

У той же час, дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" показали, що в Україні станом на 1 грудня проживає 37,289 млн осіб з похибкою близько 3% (тобто близько 1 млн осіб). Ці дані відрізняються від даних, які щомісяця публікує Державна служба статистики (41,922 млн осіб), оскільки не включають тих, хто проживає на окупованій території Донбасу (близько 3,8 млн осіб).