Решение суда о правопреемстве по долгам "Киевэнерго" ожидается в конце июля, - "Нафтогаз"

Из-за долгов "Киевэнерго" "Нафтогаз" не заключает контракт на поставку газа с "Киевтеплоэнерго"

Решение по делу по спору между "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" относительно правопреемства по долгам "Киевэнерго" ожидается в конце июля. Об этом сообщает пресс-служба НАК в Facebook.

"Решение относительно того дела, в котором суд рассматривает вопросы правопреемства по долгам, ожидается ближе к концу месяца", - отметила в НАК.

Как сообщили в "Нафтогазе", сегодня суд рассмотрел и отклонил ходатайство "Киевэнерго" относительно того, чтобы в одном из судебных дел стороной спора между "Нафтогазом" и "Киевэнерго" стало новое КП "Киевтеплоэнерго".

"Сегодняшнее решение не приближает Киевскую городскую государственную администрацию к цели простить "Киевэнерго" 4 млрд гривен долга за счет "Нафтогаза", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" также подчеркнули, что договор на поставку льготного газа НАК сможем заключить с "Киевтеплоэнерго" только в случае принятия новым КП задолженности "Киевэнерго" за поставленный ранее газ.

"Мы не требуем немедленной оплаты задолженности, только его признания, как требует закон. Мы готовы обсуждать с "Киевтеплоэнерго" график реструктуризации и списания начисленных штрафных санкций, об этом также есть закон", - отмечают в НАК.

Напомним, ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева принял решение не возлагать долг "Киевэнерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Киевтеплоэнерго".

Отметим, "Киевтеплоэнерго" через суд пытается добиться признания заключенным контракта с "Нафтогазом" на поставку газа. В свою очередь, "Нафтогаз" подал против "Киевтеплоэнерго" встречный иск.