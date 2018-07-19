Рішення суду щодо правонаступництва за боргами "Київенерго" очікується у кінці липня, - "Нафтогаз"

Через борги "Київенерго" "Нафтогаз" не укладає контракт на поставку газу з "Київтеплоенерго"

Рішення у справі щодо суперечки між "Київтеплоенерго" та НАК "Нафтогаз України" щодо правонаступництва за боргами "Київенерго" очікується у кінці липня. Про це повідомляє прес-служба НАК у Facebook.

"Рішення щодо тої справи, в якій суд розглядає питання правонаступництва за боргами, очікується ближче до кінця місяця", - зазначила у НАК.

Як повідомили у "Нафтогазі", сьогодні суд розглянув та відхилив клопотання "Київенерго" щодо того, щоб в одній із судових справ стороною спору між "Нафтогазом" і "Київенерго" стало нове КП "Київтеплоенерго".

"Сьогоднішнє рішення не наближає Київську міську державну адміністрацію до мети пробачити "Київенерго" 4 млрд гривень боргу за рахунок "Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" також наголосили, що договір на постачання пільгового газу НАК зможемо заключити з "Київтеплоенерго" лише у разі прийняття новим КП заборгованості "Київенерго" за поставлений раніше газ.

"Ми не вимагаємо негайної оплати заборгованості, лише її визнання, як вимагає закон. Ми готові обговорювати з "Київтеплоенерго" графік реструктуризації і списання нарахованих штрафних санкцій, про це також є закон", - зазначають у НАК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Господарський суд Києва прийняв рішення не покладати борг "Київенерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Київтеплоенерго".

Зазначимо, "Київтеплоенерго" через суд намагається домогтися визнання укладеним контракту з "Нафтогазом" на поставку газу. У свою чергу, "Нафтогаз" подав проти "Київтеплоенерго" зустрічний позов.