Рішення суду щодо правонаступництва за боргами "Київенерго" очікується у кінці липня, - "Нафтогаз"

Новини Енергетика 19.07.2018 - 17:44
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (Андрій Коваль, РБК-Україна)

Через борги "Київенерго" "Нафтогаз" не укладає контракт на поставку газу з "Київтеплоенерго"

Рішення у справі щодо суперечки між "Київтеплоенерго" та НАК "Нафтогаз України" щодо правонаступництва за боргами "Київенерго" очікується у кінці липня. Про це повідомляє прес-служба НАК у Facebook.

"Рішення щодо тої справи, в якій суд розглядає питання правонаступництва за боргами, очікується ближче до кінця місяця", - зазначила у НАК.

Як повідомили у "Нафтогазі", сьогодні суд розглянув та відхилив клопотання "Київенерго" щодо того, щоб в одній із судових справ стороною спору між "Нафтогазом" і "Київенерго" стало нове КП "Київтеплоенерго". 

"Сьогоднішнє рішення не наближає Київську міську державну адміністрацію до мети пробачити "Київенерго" 4 млрд гривень боргу за рахунок "Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" також наголосили, що договір на постачання пільгового газу НАК зможемо заключити з "Київтеплоенерго" лише у разі прийняття новим КП заборгованості "Київенерго" за поставлений раніше газ.

"Ми не вимагаємо негайної оплати заборгованості, лише її визнання, як вимагає закон. Ми готові обговорювати з "Київтеплоенерго" графік реструктуризації і списання нарахованих штрафних санкцій, про це також є закон", - зазначають у НАК.

Рішення суду щодо правонаступництва за боргами &quot;Київенерго&quot; очікується у кінці липня, - &quot;Нафтогаз&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Господарський суд Києва прийняв рішення не покладати борг "Київенерго" за газ перед "Нафтогазом" на "Київтеплоенерго".

Зазначимо, "Київтеплоенерго" через суд намагається домогтися визнання укладеним контракту з "Нафтогазом" на поставку газу. У свою чергу, "Нафтогаз" подав проти "Київтеплоенерго" зустрічний позов.

Суд не задовольнив позов "Київенерго" про покладання боргів перед "Нафтогазом" на "Київтеплоенерго" Наступна тристороння зустріч щодо транзиту газу відбудеться протягом жовтня
Теги:  Нафтогаз України,  Киевэнерго  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС