Решение о проходе эсминца у Крыма принял премьер Джонсон, - The Telegraph

Планы о проходе эсминца Defender вблизи берегов оккупированного Крыма вызвали обсуждение в правительстве Великобритании. На маршруте настаивал глава оборонного ведомства Бен Уоллес, а глава МИД Доминик Рааб опасался последствий, решение было оставлено за премьером Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны .

Решение главы правительства было доведено до командования за два дня до инцидента. Рааб опасался, что Россия сможет использовать проход эсминца в свою пользу. Вместе с тем все стороны сочли, что у Великобритании есть право на такой маневр, пишет газета.

Борис Джонсон накануне заявил, что эсминец Defender действовал законно, так как Великобритания не признает территориальные претензии России на Крым.