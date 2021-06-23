Россия заявила об обстреле корабля Британии в Черном море: что известно

Российская Федерация днем 23 июня заявила об осуществлении предупредительного обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Однако в Минобороны Британии отрицают информацию об инциденте.

Что известно о морском конфликте - в материале РБК-Украина.

Что произошло

Министерство обороны РФ заявило, что британский корабль Defender зашел в "российские территориальные воды" вблизи крымского мыса Фиолент, хотя эти воды по международным нормам принадлежат Украине.

Как утверждает российская сторона, по эсминцу Defender были сделаны предупредительные выстрелы, а бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание по направлению движения корабля.

После этого в Москве заявили, что в Минобороны был немедленно вызван военный атташе Британии.

Реакция Британии

Министерство обороны Британии заявили, что никаких предупредительных выстрелов со стороны России по кораблю в Черном море не было. Лондон считает, что россияне проводили боевые учения возле Крыма и выдали это за предупредительный обстрел эсминца.

"Мы считаем, что россияне проводили боевые учения в Черном море и предоставляли морской общине предварительное предупреждение о своей деятельности. Никаких выстрелов в HMS Defender не было, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути были сброшены бомбы", - сказали в Британии.

Украина также отреагировала

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что инцидент у побережья Крыма является наглядным доказательством украинской позиции о том, что Россия ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях.

"Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море", - сказал министр Дмитрий Кулеба.

В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что поступок России является серьезным нарушением международного права.

"Сейчас военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по данному вопросу, которая будет доведена в короткое время по завершению консультаций", - отметил он.