Пентагон назвал дезинформацией заявления РФ по инциденту с эсминцем Defender
В министерстве обороны Соединенных Штатов считают примером дезинформации сообщения о "предупредительной стрельбе" по курсу движения британского эсминца. HMS Defender проходил у побережья Крыма.
По его словам, в Великобритании открыто заявили об отсутствии каких-либо предупредительных выстрелов.
"Этого просто не было", - сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.
Напомним, вблизи Крыма оккупанты заявили, что открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии.
Мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.
Российская сторона заявила о том, что эсминец Defender якобы нарушил "границу".
В то же время, в Минобороны Британии опровергли информацию РФ и заявили, что их флоту "не помешают" ходить у берегов Крыма.