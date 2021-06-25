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Пентагон назвал дезинформацией заявления РФ по инциденту с эсминцем Defender

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Вашингтон, Пятница 25 июня 2021 01:44
Пентагон назвал дезинформацией заявления РФ по инциденту с эсминцем Defender Фото: представитель Пентагона Джон Кирби (ua.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

В министерстве обороны Соединенных Штатов считают примером дезинформации сообщения о "предупредительной стрельбе" по курсу движения британского эсминца. HMS Defender проходил у побережья Крыма.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в Великобритании открыто заявили об отсутствии каких-либо предупредительных выстрелов.

"Этого просто не было", - сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Напомним, вблизи Крыма оккупанты заявили, что открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии.

Мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

Российская сторона заявила о том, что эсминец Defender якобы нарушил "границу".

В то же время, в Минобороны Британии опровергли информацию РФ и заявили, что их флоту "не помешают" ходить у берегов Крыма.

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