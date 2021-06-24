В Минобороны Британии заявили, что их флоту "не помешают" ходить у берегов Крыма

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны "не помешают" ходить у берегов аннексированного Россией Крыма. Он подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право.

Об этом глава Минобороны королевства заявил в интервью The Times.

"Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе", - подчеркнул министр.

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратил внимание, что описание Россией инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма "предсказуемо неправильное".

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - заявил он.

В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.

"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заверил он.