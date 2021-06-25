Рішення про прохід есмінця біля Криму прийняв прем'єр Джонсон, - The Telegraph

Плани про прохід есмінця Defender поблизу берегів окупованого Криму викликали обговорення в уряді Великої Британії. На маршруті наполягав глава оборонного відомства Бен Уоллес, а глава МЗС Домінік Рааб побоювався наслідків, рішення було залишено за прем'єром Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерело в Міноборони .

Рішення глави уряду було доведено до командування за два дні до інциденту. Рааб побоювався, що Росія зможе використовувати прохід есмінця на свою користь. Разом з тим всі сторони визнали, що у Великобританії є право на такий маневр, пише газета.

Борис Джонсон напередодні заявив, що есмінець Defender діяв законно, бо Великобританія не визнає територіальні претензії Росії на Крим.