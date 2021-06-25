Рішення про прохід есмінця біля Криму прийняв прем'єр Джонсон, - The Telegraph

Плани про прохід есмінця Defender поблизу берегів окупованого Криму викликали обговорення в уряді Великої Британії. На маршруті наполягав глава оборонного відомства Бен Уоллес, а глава МЗС Домінік Рааб побоювався наслідків, рішення було залишено за прем'єром Борисом Джонсоном.
Рішення глави уряду було доведено до командування за два дні до інциденту. Рааб побоювався, що Росія зможе використовувати прохід есмінця на свою користь. Разом з тим всі сторони визнали, що у Великобританії є право на такий маневр, пише газета.
Борис Джонсон напередодні заявив, що есмінець Defender діяв законно, бо Великобританія не визнає територіальні претензії Росії на Крим.
Нагадаємо, поблизу Криму окупанти заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії.
Мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.
Російська сторона заявила про те, що есмінець Defender нібито порушив "кордон".
Водночас у Міноборони Британії спростували інформацію РФ і заявили, що їхньому флоту "не завадять" ходити біля берегів Криму.