Решение по принятию законопроекта о дистанционной работе Рады еще не принято, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Раде предложили еще один законопроект об онлайн работе комитетов

Решение по принятию законопроекта о дистанционной работе Верховной Рады еще не принято. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Раде предложили еще один законопроект об онлайн работе комитетов.

"Предложены законопроекты позволят работать в онлайн режиме. Если будут приняты изменения к закону, и постановление ВР, то в комитетах во время чрезвычайного положения, военного положения или карантина будет появляться возможность проводить заседания в режиме онлайн-конференций", - заявил Разумков.

Однако Разумков отметил, что это еще только законопроект.

"Если мы говорим о законопроекте, который позволяет проводить заседания в онлайн-режиме, пока что решения нет. Это надо обсуждать с коллегами и будет принимать решение ВРУ", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента во время карантина. Как отметил президент, данный законопроект будет действовать лишь в условиях коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в понедельник, 30 марта. Решение о переносе внеочередного заседания на эту дату, по словам Зеленского, связано с подготовкой еще ряда законопроектов о противодействию распространения коронавируса.