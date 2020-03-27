Рішення щодо прийняття законопроекту про дистанційну роботу Ради ще не прийнято, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Раді запропонували ще один законопроект щодо онлайн роботи комітетів

Рішення щодо прийняття законопроекту про дистанційної роботи Верховної Ради ще не прийнято. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Раді запропонували ще один законопроект щодо онлайн роботи комітетів.

"Запропоновані законопроекти дозволять працювати в онлайн режимі. Якщо будуть прийняті зміни до закону, і постанова ВР, то в комітетах під час надзвичайного стану, воєнного стану або карантину буде з'являтися можливість проводити засідання в режимі онлайн-конференцій", - заявив Разумков.

Однак Разумков зазначив, що наразі це лише законопроект.

"Якщо ми говоримо про законопроект, який дозволяє проводити засідання в онлайн-режимі, поки що рішення немає. Це треба обговорювати з колегами і буде приймати рішення ВРУ", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційну роботу парламенту під час карантину. Як зазначив президент, даний законопроект буде діяти лише в умовах коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у понеділок, 30 березня. Рішення про перенесення позачергового засідання на цю дату, за словами Зеленського, пов'язане з підготовкою ще ряду законопроектів щодо протидії розповсюдження коронавірусу.