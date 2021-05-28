Решение о переносе ТКГ из Минска будет принимать новое руководство ОБСЕ, - Арестович

Пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что перенос ТКГ из Минска будет рассматривать уже новое руководство ОБСЕ. Он пояснил, что скоро должна состояться ротация представителей ОБСЕ в ТКГ.

По словам Арестовича, глава украинской делегации Леонид Кравчук считает, что Беларусь не может быть площадкой для переговоров ТКГ, поскольку склоняется к одной из сторон конфликта. Однако пока перенос ТКГ не обсуждают официально.

"Но для перехода в практическую плоскость еще далеко, потому что "ковидные" ограничения продлятся еще год-полтора, поэтому никто не консультируется на эту тему. Есть неформальные переговоры Кравчука с ОБСЕ, но в ОБСЕ готовится ротация тех, кто занимается Украиной, поэтому решать этот вопрос будет другое руководство ОБСЕ. Но согласие должна дать российская сторона. Даст ли она согласие - вот вопрос",- сказал он.