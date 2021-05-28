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Решение о переносе ТКГ из Минска будет принимать новое руководство ОБСЕ, - Арестович

Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что перенос ТКГ из Минска будет рассматривать уже новое руководство ОБСЕ. Он пояснил, что скоро должна состояться ротация представителей ОБСЕ в ТКГ.

Об этом речь шла в эфире канала " Украина 24".

По словам Арестовича, глава украинской делегации Леонид Кравчук считает, что Беларусь не может быть площадкой для переговоров ТКГ, поскольку склоняется к одной из сторон конфликта. Однако пока перенос ТКГ не обсуждают официально.

"Но для перехода в практическую плоскость еще далеко, потому что "ковидные" ограничения продлятся еще год-полтора, поэтому никто не консультируется на эту тему. Есть неформальные переговоры Кравчука с ОБСЕ, но в ОБСЕ готовится ротация тех, кто занимается Украиной, поэтому решать этот вопрос будет другое руководство ОБСЕ. Но согласие должна дать российская сторона. Даст ли она согласие - вот вопрос",- сказал он.

Напомним, недавно Кравчук снова предложил перенести ТКГ из Минска. Он назвал две страны, которые могли бы стать новой площадкой для переговоров.

Как писало РБК-Украина, в России раскритиковали предложение украинской стороны, заявив, что "не Кравчуку решать, как работать ТКГ".

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