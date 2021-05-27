Кравчук предложил две страны, куда можно перенести переговоры ТКГ по Донбассу
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил две страны для переговоров по Донбассу. По его словам, это должна быть нейтральная страна - Швейцария или Финляндия.
Об этом он заявил в комментарии "Суспильному".
Он уверен, что переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что режим Александра Лукашенко в Беларуси не позволяет считать эту страну возможной площадкой для продолжения переговоров.
"Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращения конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария может быть, Финляндия", - предложил он.
По словам Кравчука, если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть общее решение, а не решение одной Украины.
Кроме того, представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал изданию "Бабель", что пока официально переговоров о новой площадке не проводили.
"Скорее всего, страна Европы, но не член НАТО, поскольку россияне не согласятся", - отметил он.
Напомним, в апреле президент России Владимир Путин был против переноса переговоров из Минска.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация больше не будет ездить в Минск на переговоры ТКГ.