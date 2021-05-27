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Гармаш о переносе ТКГ: было бы логично, чтобы новую локацию предложила ОБСЕ

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Киев, Четверг 27 мая 2021 17:39
Гармаш о переносе ТКГ: было бы логично, чтобы новую локацию предложила ОБСЕ Фото: представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Украина

В вопросе переноса заседаний ТКГ (Трехсторонней контактной группы) из Минска было бы логично, чтобы новую локацию предложила ОБСЕ. Но участники переговоров не могут не считаться с мнением Украины.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, вопрос о переносе переговоров из Минска стал актуален, когда украинская власть не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

"Конечно, решение о смене площадки должно быть консенсусным и оно должно утверждаться тремя сторонами ТКГ - Украиной, Россией и ОБСЕ. И, наверное, было бы логично, чтобы новую локацию предложила ОБСЕ. Но опять же, нельзя не учитывать мнение Украины, и если украинская делегация примет решение не ездить в Минск, остальные стороны должны с этим считаться", - добавил Гармаш.

Он также добавил, что в случае переноса заседаний минский процесс останется минским, потому что основан на минских соглашениях.

Напомним, ранее глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что переговоры ТКГ по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не Кравчуку решать вопросы переноса минской площадки.

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