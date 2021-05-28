Рішення про перенесення ТКГ з Мінська ухвалюватиме нове керівництво ОБСЄ, - Арестович

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що перенесення ТКГ з Мінська буде розглядати вже нове керівництво ОБСЄ. Він пояснив, що скоро має відбутися ротація представників ОБСЄ в ТКГ.

За словами Арестовича, голова української делегації Леонід Кравчук вважає, що Білорусь не може бути майданчиком для переговорів ТКГ, оскільки схиляється до однієї зі сторін конфлікту. Однак поки що перенесення ТКГ не обговорюють офіційно.

"Але для переходу у практичну площину ще далеко, бо "ковідні" обмеження триватимуть ще рік-півтора, тому ніхто не консультується на цю тему. Є неформальні переговори Кравчука з ОБСЄ, але в ОБСЄ готується ротація тих, хто займається Україною, тому вирішувати це питання буде інше керівництво ОБСЄ. Але згоду має дати російська сторона. Чи дасть вона згоду - оце питання", - сказав він.