ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Решение об отмене предельных тарифов не повлияет на стоимость коммуналки, - Гончарук

Новости » Политика     20.11.2019 - 15:32
Решение об отмене предельных тарифов не повлияет на стоимость коммуналки, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам Гончарука, постановление Гройсмана было незаконным

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение Кабинета министров отменить ограничение тарифов на отопление и горячую воду никак не повлияют на тарифы. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, постановление было незаконным.

"Это никак не повлияет на тарифы. Даже если бы мы не отменили решение, это не повлияло бы на тарифы, поскольку оно было незаконным. Его отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять и планировали обжаловать в суде. Чисто физически пройти отопительный сезон без доведения своих предприятий до банкротства было невозможным…", - заявил премьер.

Также он добавил, что в правительстве делают все для того, чтобы цена на энергоносители стала меньше.

"Мы сейчас делаем все в правительстве, чтобы цены на энергоносители были меньше, чем прошлой зимой. Это дает нам возможность с оптимизмом смотреть на некоторые тарифы. Сейчас у нас сменился состав регулятора. НКРЭКУ вместе с органами местного самоуправления будут эти тарифы определять. Мы в правительстве будем делать все, чтобы местные власти при определении тарифов учитывали, что их повышать нельзя", - отметил Гончарук.

Напомним, 15 ноября Кабинет министров Украины на заседании признал утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года №560, которым устанавливались предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

Кроме того, 26 июня Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.

Украину не интересует контракт с "Газпромом" на один год, - Гончарук Гончарук показал, как будет работать онлайн-мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации
Новости Украины Алексей Гончаруктарифы на жкх
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь