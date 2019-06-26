ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин установил предельные тарифы на ЖК услуги

Новости » Экономика    26.06.2019 - 12:46
Кабмин установил предельные тарифы на ЖК услуги
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Постановление в ходе заседания поддержали пятнадцатью голосами

Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов. Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

"15 - "за". Решение принято", - отметил глава правительства Владимир Гройсман.

В частности, по поставкам тепловой энергии в случае оснащения приборами учета - 1400 гривен за 1 Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость); при отсутствии приборов учета - 35,21 гривны за 1 кв. метр (с учетом НДС).

По снабжению горячей водой: при подключении полотенцесушителей к системам снабжения горячей воды - 83,66 гривны за 1 куб. метр (с учетом НДС); в случае их отсутствия - 75,74 гривны за 1 куб.м. (с учетом НДС).

"Оплата населением городов областного значения и Киева услуг по поставке тепловой энергии и поставки горячей воды осуществляется с учетом установленных соответствующими органами местного самоуправления цен/тарифов, которые не превышают предельные цены/тарифы, которые определены", - говорится в тексте документа.

Подчеркнем, Кабмин поручил Совету министров АР Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям, органам местного самоуправления городов областного значения и Киева принять меры по неукоснительному выполнению требований документа и обеспечить перерасчет тарифов на услуги по снабжению теплом и горячей водой для населения до 1 сентября этого года.

Кроме того, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, правительство рекомендовало ежемесячно мониторить цены/тарифы на тепло и горячую воду.

Напомним, 19 июня премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение подготовить проект решения об ограничении тарифов на тепло и горячую воду.

Как писало РБК-Украина, по данным консенсус-прогноза чиновников и экспертов за апрель 2019 года, коммунальные тарифы ежегодно будут расти на 10-20%. Горячая вода, отопление вырастут в цене на 15% в 2020 году, на 11,5% в 2021 году и на 10% в 2022 году.

Кабмин повысил пенсии украинцам с длительным трудовым стажем Кабмин изменил условия ПСО на рынке электроэнергии
Новости Украины Кабинет Министров Украинытарифы на жкх
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь