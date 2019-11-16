Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство отменило решение Гройсмана об ограничении тарифов Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10757778-pravitelstvo-otmenilo-reshenie-groysmana-ob-ogranichenii-tarifov-na-otoplenie-i-goryachuyu-vodu.html

Кабинет министров Украины на своем заседании 15 ноября признал утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560, которым устанавливались предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Ранее постановление №560 правительства Владимира Гройсмана установило предельные тарифы на услугу по снабжению теплом для населения на уровне 1,4 тыс. гривен за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 гривен за 1 кв. м (без приборов учета). В этом постановлении устанавливались предельные тарифы на услугу горячего водоснабжения: 83,66 гривен за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 гривен за кубометр (при отсутствии полотенцесушителей).

Сейчас в правительстве утверждают, что отмена постановления "обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов".

Отмечается, что с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины. В министерстве добавляют, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составил 1,8 тыс. гривен за Гкал, а ограничения тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд гривен.

Напомним, 26 июня Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.