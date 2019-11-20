Рішення про скасування граничних тарифів не вплине на вартість комуналки, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами Гончарука, постанова Гройсмана було незаконним

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що рішення Кабінету міністрів скасувати обмеження тарифів на опалення і гарячу воду ніяк не вплинуть на тарифи. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, постанову було незаконним.

"Це ніяк не вплине на тарифи. Навіть якщо б ми не скасували рішення, це не вплинуло б на тарифи, оскільки воно було незаконним. Його окремі представники місцевого самоврядування не збиралися виконувати і планували оскаржити в суді. Чисто фізично пройти опалювальний сезон без доведення своїх підприємств до банкрутства було неможливим...", - заявив прем'єр.

Також він додав, що в уряді роблять все для того, щоб ціна на енергоносії стала менше.

"Ми зараз робимо все в уряді, щоб ціни на енергоносії були менше, ніж минулої зими. Це дає нам можливість з оптимізмом дивитися на деякі тарифи. Зараз у нас змінився склад регулятора. НКРЭКУ разом з органами місцевого самоврядування будуть ці тарифи визначати. Ми в уряді будемо робити все, щоб місцеві влади при визначенні тарифів враховували, що їх підвищувати не можна", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, 15 листопада Кабінет міністрів України на засіданні визнав такою, що втратила силу постанова від 26 червня 2019 року №560, яким встановлювалися граничні тарифи на опалення та гаряче водопостачання.

Крім того, 26 червня Кабінет міністрів України встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.