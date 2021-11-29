Решение лежит в Кремле "на столе": Кулеба о возможном вторжении РФ в Украину

"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе", - заявил Кулеба.

Он отметил, что сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы "отбить охоту" России от выбора в пользу вторжения.

"Этого не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания", - добавил министр.