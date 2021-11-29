UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Решение лежит в Кремле "на столе": Кулеба о возможном вторжении РФ в Украину

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что еще нет доказательств принятого решения РФ напасть на Украину. Однако этот вариант находится у российских властей "на столе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в интервью латышскому порталу новостей Delfi.

"Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе", - заявил Кулеба.

Он отметил, что сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы "отбить охоту" России от выбора в пользу вторжения.

"Этого не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания", - добавил министр.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля.

Добавим, в Минобороны напомнили, что нападение России на Украину произошло еще в 2014 году, теперь речь идет о расширении эскалации вглубь территории Украины.

Отметим, сегодня президент Турции Регдеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может стать посредником между Украиной и Россией, поскольку турецкая сторона заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина