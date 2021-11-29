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Минобороны об угрозе вторжения России: в Украине сеют панику в обществе

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 ноября 2021 09:06
Минобороны об угрозе вторжения России: в Украине сеют панику в обществе Фото: в Украине сеют панику из-за войск у границ (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве обороны Украины напомнили, что нападение России на Украину произошло еще в 2014 году. Что касается обострения ситуации, здесь речь идет о расширении эскалации вглубь территории Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир программы на телеканале "Интер".

По ее словам, ВСУ, разведка, министерство обороны наблюдают бесконечное движение российских войск вдоль границы, на временно оккупированные территории.

"Таких периодов очень много, когда то увеличивается угроза, то уменьшается. Сейчас мы считаем, что эта ситуация действительно... Сейчас можно говорить об обострении, но она такая же как весной это было", - заявила Маляр.

Параллельно с сообщениями об обострении ситуации на границе началась мощная информационная кампания, которая "фактически сеет страх в украинском обществе, сеет панику".

По ее словам, Россия ищет любой малейший повод для того, чтобы реализовать свои планы. Поэтому на сегодня любое может стать тем пусковым крючком и быть использовано Россией ради провокации. Здесь важно понимать, какой бы ни был сценарий, мы к этому сценарию готовы, считает она.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал наращивание российских войск на границе с Украиной. Он призвал Россию снизить напряженность.

Также сообщалось, что генсек НАТО пригрозил России. Он заявил, что если РФ применит силу против Украины, то это будет иметь последствия.

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