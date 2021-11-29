RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рішення лежить у Кремлі "на столі": Кулеба про можливе вторгнення РФ в Україну

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ще немає доказів ухваленого рішення РФ напасти на Україну. Однак цей варіант перебуває у російської влади "на столі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС в інтерв'ю латиському порталу новин Delfi.

"Безумовно, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них "на столі", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що сьогодні Україна та її партнери працюють над тим, щоб "знеохотити" Росію від вибору на користь вторгнення.

"Цього не досягти поступками, а лише потужною політикою стримування", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше у розвідці повідомили, що Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до нападу в кінці січня-початку лютого.

Додамо, в Міноборони нагадали, що напад Росії на Україну стався ще в 2014 році, тепер йдеться про розширення ескалації вглиб території України.

Зазначимо, сьогодні президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною і Росією, оскільки турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна