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Решал не Токаев. У Назарбаева заявили, что он сам передал пост главы Совбеза

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Воскресенье 09 января 2022 11:03
Решал не Токаев. У Назарбаева заявили, что он сам передал пост главы Совбеза Фото: второй президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Кемелевич (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявили о том, что он лично передал пост главы Совета Безопасности действующему главе страны Касыму-Жомарту Токаеву. Якобы, для оперативного реагирования на массовые протесты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.

По словам представителя Назарбаева Айдоса Укибая, первый президент самостоятельно принял решение о передаче должности, поскольку, массовые протесты в стране якобы требовали "оперативно, жесткого и бескомпромиссного" ответа.

"И в эти тяжелые для всех нас дни они (Назарбаев и Токаев -ред.) вновь продемонстрировали монолитность государственной власти", - заявил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по состоянию на сегодня в Казахстане силовики задержали почти 6 тысяч протестующих.

Также в МВД Казахстана рассказали о якобы прибытии в страну "20 тысяч хорошо вооруженных людей".

В частности, в Организации Договора о коллективной безопасности допустили увеличение количества миротворческого контингента.

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