Вирішував не Токаєв. У Назарбаєва заявили, що він сам передав посаду голови Радбезу

У колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва заявили про те, що він особисто передав посаду голови Ради Безпеки чинному голові країни Касиму-Жомарту Токаєву. Нібито, для оперативного реагування на масові протести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tengrinews .

"І в ці важкі для всіх нас дні вони (Назарбаєв та Токаєв -ред.) знову продемонстрували монолітність державної влади", - заявив речник.

За словами речника Назарбаєва Айдоса Укібая, перший президент самостійно ухвалив рішення щодо передачі посади, оскільки, масові протести в країні, нібито, вимагали "оперативно, жорсткої й безкомпромісної" відповіді.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що станом на сьогодні в Казахстані силовики затримали майже 6 тисяч протестувальників.

Також у МВС Казахстану розповіли про, нібито, прибуття до країни "20 тисяч добре озброєних людей".

Зокрема, в Організації Договору про колективну безпеку допустили збільшення кількості миротворчого контингенту.