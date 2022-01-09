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Вирішував не Токаєв. У Назарбаєва заявили, що він сам передав посаду голови Радбезу

Новость на русском →
Неділя 09 січня 2022 11:03
Вирішував не Токаєв. У Назарбаєва заявили, що він сам передав посаду голови Радбезу Фото: другий президент Казахстану Токаєв Касим-Жомарт Кемельович (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва заявили про те, що він особисто передав посаду голови Ради Безпеки чинному голові країни Касиму-Жомарту Токаєву. Нібито, для оперативного реагування на масові протести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.

За словами речника Назарбаєва Айдоса Укібая, перший президент самостійно ухвалив рішення щодо передачі посади, оскільки, масові протести в країні, нібито, вимагали "оперативно, жорсткої й безкомпромісної" відповіді.

"І в ці важкі для всіх нас дні вони (Назарбаєв та Токаєв -ред.) знову продемонстрували монолітність державної влади", - заявив речник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що станом на сьогодні в Казахстані силовики затримали майже 6 тисяч протестувальників.

Також у МВС Казахстану розповіли про, нібито, прибуття до країни "20 тисяч добре озброєних людей".

Зокрема, в Організації Договору про колективну безпеку допустили збільшення кількості миротворчого контингенту.

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