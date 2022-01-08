В ОДКБ допустили увеличение военных в Казахстане
Количество миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане при необходимости может быть увеличено. Такое мнение высказал консультант управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IZ.
Он указал, что к таким мерам прибегут при необходимости.
По данным консультанта Секретариата ОДКБ, в настоящее время в миротворческой операции в Казахстане участвует около 2,5 тысячи человек, что "является минимальным количеством, которое может успешно оказать помощь в обеспечении стабильности на территории Казахстана".
Кроме того, он допустил пересмотр мандата миротворческих сил "в какой-то новой кризисной ситуации".
Он подтвердил, что главными функциями контингента ОДКБ остается охрана особо важных государственных объектов. В настоящее время, добавил Панарин, военнослужащие миротворческих сил концентрируются вокруг столицы страны - Нур-Султан - и в Алматы.
Напомним, ранее сообщалось что подразделения Ивановской дивизии ВДВ войдут в состав миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.
Такое решение было принято Советом коллективной безопасности ОДКБ 6 января. В частности, в Казахстан на ограниченный по времени период якобы для стабилизации и нормализации обстановки направлены "коллективные миротворческие силы организации". В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.