Власти Казахстана заявили о прибытии в страну 20 тысяч боевиков
В Казахстан 5 января якобы прибыли 20 тысяч хорошо вооруженных человек. По словам представителя МВД, все прибывшие в страну "были хорошо организованы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан".
В охде беспорядков пострадали более 1,3 тысячи полицейских, военнослужащих Нацгвардии, Минобороны и спецорганов. Кроме того, 16 из них погибли от рук преступников.
Исполняющий обязанности главы МВД Казахстана также призвал жителей страны сохранять спокойствие и сообщать о всех подозрительных лицах в полицию.
По последним данным, число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек.
Ранее Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение. И теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.