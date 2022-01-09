В Казахстане силовики задержали уже почти 6 тысяч протестующих
Фото: в Казахстане силовики задержали уже почти 6 тысяч протестующих (фото t.me/nexta_live)
В Казахстане количество задержаний приближается к 6 тысячам. Еще в восемь утра сообщалось о 5135 случаях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vласть о главном
Согласно данным ситуационного центра МВД Казахстана, в стране силовики задержали 5969 протестующих.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя МВД Казахстана, в страну 5 января якобы прибыли 20 тысяч хорошо вооруженных людей.
ЕС, со своей стороны, предлагает помочь Казахстану в урегулировании кризиса.
По словам Мейрхана Абдуманапова, одного из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы, силовики стреляли в митингующих на поражение.