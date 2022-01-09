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В Казахстане силовики задержали уже почти 6 тысяч протестующих

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Воскресенье 09 января 2022 08:59
В Казахстане силовики задержали уже почти 6 тысяч протестующих Фото: в Казахстане силовики задержали уже почти 6 тысяч протестующих (фото t.me/nexta_live)
Автор: Сергей Пышкин

В Казахстане количество задержаний приближается к 6 тысячам. Еще в восемь утра сообщалось о 5135 случаях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vласть о главном

Согласно данным ситуационного центра МВД Казахстана, в стране силовики задержали 5969 протестующих.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя МВД Казахстана, в страну 5 января якобы прибыли 20 тысяч хорошо вооруженных людей.

ЕС, со своей стороны, предлагает помочь Казахстану в урегулировании кризиса.

По словам Мейрхана Абдуманапова, одного из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы, силовики стреляли в митингующих на поражение.

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