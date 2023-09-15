Репресії та повістки: Маляр розповіла про "вибори" Росії в окупації

"На тимчасово окупованій території України російський пропагандистський апарат активно поширює неправдиву і викривлену інформацію про перебіг і результати проведення у цьому році вересневих виборів і нібито “переконливу підтримку” місцевим населенням політичної партії "Єдина Росія", - пише Маляр.

За словами заступника міністра оборони, під час так званих виборів в окупації підготовлені повідомлення про їх успішне завершення з'явились практично одночасно.

Російська цензура забороняла згадувати про репресивні заходи, які терористи застосовували для впливу на перебіг "виборчого" процесу, а також використання псевдовиборів з метою "мобілізації" громадян.

"Зокрема російські окупанти міста Горлівка та прилеглих населених пунктів організували вручення повісток чоловікам призовного віку, відразу після їх участі в голосуванні", - додала Маляр.

"Вибори" в окупації

Російські терористи провели в тимчасово окупованих територіях "вибори" різного рівня, в тому числі "довибори" депутатів Держдуми й "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Як відзначили в Німеччині, так звані "вибори" в окупації є звичайною пропагандистською акцією, яку Берлін не визнаватиме.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, проведення псевдовиборів є пропагандистським заходом, за допомогою якого терористи хочуть посилити свої незаконні претензії на окуповані території.