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Репресії та повістки: Маляр розповіла про "вибори" Росії в окупації

Фото: російські терористи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи в окупації поширюють пропаганду про нібито "підтримку" політичної партії “Єдина Росія” з боку цивільних.

Про це роповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

"На тимчасово окупованій території України російський пропагандистський апарат активно поширює неправдиву і викривлену інформацію про перебіг і результати проведення у цьому році вересневих виборів і нібито “переконливу підтримку” місцевим населенням політичної партії "Єдина Росія", - пише Маляр. 

За словами заступника міністра оборони, під час так званих виборів в окупації підготовлені повідомлення про їх успішне завершення з'явились практично одночасно. 

Російська цензура забороняла згадувати про репресивні заходи, які терористи застосовували для впливу на перебіг "виборчого" процесу, а також використання псевдовиборів з метою "мобілізації" громадян. 

"Зокрема російські окупанти міста Горлівка та прилеглих населених пунктів організували вручення повісток чоловікам призовного віку, відразу після їх участі в голосуванні", - додала Маляр. 

"Вибори" в окупації 

Російські терористи провели в  тимчасово окупованих територіях "вибори" різного рівня, в тому числі "довибори" депутатів Держдуми й "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Як відзначили в Німеччині, так звані "вибори" в окупації є звичайною пропагандистською акцією, яку Берлін не визнаватиме.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, проведення псевдовиборів є пропагандистським заходом, за допомогою якого терористи хочуть посилити свої незаконні претензії на окуповані території.

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