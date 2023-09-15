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Репрессии и повестки: Маляр рассказала о "выборах" России в оккупации

Фото: российские террористы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы в оккупации распространяют пропаганду о якобы "поддержке" политической партии "Единая Россия" со стороны гражданских.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

"На временно оккупированной территории Украины российский пропагандистский аппарат активно распространяет ложную и искаженную информацию о ходе и результатах проведения в этом году сентябрьских выборов и якобы "убедительной поддержке" местным населением политической партии "Единая Россия", - пишет Маляр. 

По словам заместителя министра обороны, во время так называемых выборов в оккупации подготовленные сообщения об их успешном завершении появились практически одновременно. 

Российская цензура запрещала упоминать о репрессивных мерах, которые террористы применяли для влияния на ход "избирательного" процесса, а также использование псевдовыборов с целью "мобилизации" граждан. 

"В частности российские оккупанты города Горловка и прилегающих населенных пунктов организовали вручение повесток мужчинам призывного возраста, сразу после их участия в голосовании", - добавила Маляр.

"Выборы" в оккупации

Российские террористы провели во временно оккупированных территориях "выборы" разного уровня, в том числе "довыборы" депутатов Госдумы и "выборы" глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Как отметили в Германии, так называемые "выборы" в оккупации являются обычной пропагандистской акцией, которую Берлин не будет признавать.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, проведение псевдовыборов является пропагандистской мерой, с помощью которой террористы хотят ужесточить свои незаконные претензии на оккупированные территории.

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