Репрессии в оккупированной Херсонской области: кто попадает под подозрение
На временно оккупированных территориях Херсонской области участились рейды и проверки местного населения. По информации украинских источников, активизация репрессий наблюдается в Геническе, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
Цели и мотивы рейдов
Оккупационные "правоохранители" получили распоряжение задерживать лиц, которых подозревают в нелояльности к оккупационной власти или поддержке Украины.
Усиление контроля связано с заявлениями диктатора России Владимира Путина о необходимости борьбы с так называемым "экстремизмом" и "русофобией" на временно оккупированных территориях.
Кремлевский лидер лично подчеркнул важность этой работы, что фактически стало сигналом к жесткому подавлению любой несогласной позиции.
Кто попадает под подозрение
Под определение "экстремизм" теперь подпадают обычные проявления проукраинской позиции, критика оккупационной администрации, а также активность в социальных сетях.
В результате регулярные рейды, проверки документов и задержания стали инструментом запугивания местного населения и подавления инакомыслия.
Связь с предстоящими выборами
Усиление репрессий также связывают с подготовкой к будущим выборам в Государственную думу России.
Оккупационная власть стремится очистить контролируемые территории от несогласных и создать полностью управляемую политическую среду перед избирательными кампаниями, обеспечивая полный контроль над населением региона.
Напоминаем, что Кремль активно распространяет дезинформацию о якобы неизбежной победе России на поле боя, пытаясь склонить Запад к отказу от поддержки Украины, тогда как реальные данные значительно опровергают эти заявления.
Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война в Украине не зашла в тупик, отмечая, что успехи украинской армии и значительные потери российских войск продолжают определять ход боевых действий.