Репрессии в оккупированной Херсонской области: кто попадает под подозрение

05:00 08.03.2026 Вс
2 мин
Ситуация в регионе ухудшается с каждым месяцем
aimg Никончук Анастасия
Репрессии в оккупированной Херсонской области: кто попадает под подозрение Фото: российские военные (facebook.com mod.mil.rus)

На временно оккупированных территориях Херсонской области участились рейды и проверки местного населения. По информации украинских источников, активизация репрессий наблюдается в Геническе, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

Читайте также: Зеленский: этой зимой ВСУ удержали все ключевые оборонительные позиции

Цели и мотивы рейдов

Оккупационные "правоохранители" получили распоряжение задерживать лиц, которых подозревают в нелояльности к оккупационной власти или поддержке Украины.

Усиление контроля связано с заявлениями диктатора России Владимира Путина о необходимости борьбы с так называемым "экстремизмом" и "русофобией" на временно оккупированных территориях.

Кремлевский лидер лично подчеркнул важность этой работы, что фактически стало сигналом к жесткому подавлению любой несогласной позиции.

Кто попадает под подозрение

Под определение "экстремизм" теперь подпадают обычные проявления проукраинской позиции, критика оккупационной администрации, а также активность в социальных сетях.

В результате регулярные рейды, проверки документов и задержания стали инструментом запугивания местного населения и подавления инакомыслия.

Связь с предстоящими выборами

Усиление репрессий также связывают с подготовкой к будущим выборам в Государственную думу России.

Оккупационная власть стремится очистить контролируемые территории от несогласных и создать полностью управляемую политическую среду перед избирательными кампаниями, обеспечивая полный контроль над населением региона.

Напоминаем, что Кремль активно распространяет дезинформацию о якобы неизбежной победе России на поле боя, пытаясь склонить Запад к отказу от поддержки Украины, тогда как реальные данные значительно опровергают эти заявления.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война в Украине не зашла в тупик, отмечая, что успехи украинской армии и значительные потери российских войск продолжают определять ход боевых действий.

