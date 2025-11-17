ua en ru
Репресії над дітьми. У Генічеську окупанти змушують підлітків працювати в трудових таборах

Понеділок 17 листопада 2025 14:49
Репресії над дітьми. У Генічеську окупанти змушують підлітків працювати в трудових таборах Окупанти насильно залучають підлітків у трудові табори (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Генічеську окупаційна адміністрація використовує "комісію у справах неповнолітніх" як каральний механізм, змушуючи підлітків із "складних" сімей відпрацьовувати свій статус у примусових трудових таборах під виглядом "патріотичного виховання".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Центр національного спротиву.

Примусові роботи під виглядом "волонтерства"

За даними Центру національного спротиву, на нещодавньому засіданні комісії, де розглядалося 17 справ, підтвердились наміри окупантів використати дітей як дешеву робочу силу та інструмент пропаганди.

"Вовлечения трудных подростков в волонтерство и патриотические акции" - це означає примусові роботи: дітей змушують прибирати вулиці, висаджувати дерева та брати участь у військово-пропагандистських подіях, знімаючись у постановочних матеріалах для російських ЗМІ", - зазначають у Центрі.

"Трудові табори" та тиск на родини

Підлітки під примусом потрапляють у "трудові табори", де мають "відпрацьовувати" свій статус "неблагополучних". Відмовитися неможливо - над родиною нависає загроза нових адміністративних справ і постійного тиску.

"Це не турбота про дітей, а приниження та використання неповнолітніх для легітимізації окупаційної влади", - підкреслюють правозахисники.

Особливо тривожна ситуація для хлопців 16-17 років: чиновники погрожують "постановкою на облік" у військкоматах. Будь-яка непокора може обернутися примусовою підготовкою до служби та участю у війні.

Генічеськ став символом репресій

Генічеськ є наочним прикладом того, як Росія перетворює соціальну сферу на репресивний механізм, а дітей - на заручників та ресурс для пропаганди під окупаційним прапором.

"Це використання дітей як інструменту для пропаганди та контролю - порушення всіх міжнародних норм захисту прав неповнолітніх", - додають у Центрі національного спротиву.

Читайте також про те, що окупаційна влада Херсонської області створює реєстр українців через "прикріплення до поліклінік", у тому числі чоловіків призовного віку.

Раніше ми писали про те, що окупаційна влада намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій України, попри попередні заяви про "звільнення місцевих від військової служби". Зокрема, у Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали вказівки з Москви щодо підготовки списків "придатних до служби" чоловіків віком від 18 до 50 років.

