Репрессии над детьми. В Геническе оккупанты заставляют подростков работать в трудовых лагерях
В Геническе оккупационная администрация использует "комиссию по делам несовершеннолетних" как карательный механизм, заставляя подростков из "сложных" семей отрабатывать свой статус в принудительных трудовых лагерях под видом "патриотического воспитания".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Принудительные работы под видом "волонтерства"
По данным Центра национального сопротивления, на недавнем заседании комиссии, где рассматривалось 17 дел, подтвердились намерения оккупантов использовать детей как дешевую рабочую силу и инструмент пропаганды.
"Вовлечение трудных подростков в волонтерство и патриотические акции" - это означает принудительные работы: детей заставляют убирать улицы, высаживать деревья и участвовать в военно-пропагандистских событиях, снимаясь в постановочных материалах для российских СМИ", - отмечают в Центре.
"Трудовые лагеря" и давление на семьи
Подростки под принуждением попадают в "трудовые лагеря", где должны "отрабатывать" свой статус "неблагополучных". Отказаться невозможно - над семьей нависает угроза новых административных дел и постоянного давления.
"Это не забота о детях, а унижение и использование несовершеннолетних для легитимизации оккупационной власти", - подчеркивают правозащитники.
Особенно тревожная ситуация для парней 16-17 лет: чиновники угрожают "постановкой на учет" в военкоматах. Любое неповиновение может обернуться принудительной подготовкой к службе и участием в войне.
Геническ стал символом репрессий
Геническ является наглядным примером того, как Россия превращает социальную сферу в репрессивный механизм, а детей - в заложников и ресурс для пропаганды под оккупационным флагом.
"Это использование детей как инструмента для пропаганды и контроля - нарушение всех международных норм защиты прав несовершеннолетних", - добавляют в Центре национального сопротивления.
Читайте также о том, что оккупационные власти Херсонской области создают реестр украинцев через "прикрепление к поликлиникам", в том числе мужчин призывного возраста.
Ранее мы писали о том, что оккупационные власти пытаются узаконить принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины, несмотря на предыдущие заявления об "освобождении местных от военной службы". В частности, в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили указания из Москвы по подготовке списков "годных к службе" мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.