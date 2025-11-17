ua en ru
Через медоблік окупанти формують базу чоловіків призовного віку на ТОТ Херсонщини, - ЦНС

Херсонська область, Понеділок 17 листопада 2025 02:35
Через медоблік окупанти формують базу чоловіків призовного віку на ТОТ Херсонщини, - ЦНС
Автор: Марина Балабан

Окупаційна влада Херсонської області через "прикріплення до поліклінік" місцевих мешканців створює повний реєстр українців, у тому числі чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Окупаційна адміністрація Херсонщини розгорнула кампанію зі "прикріплення населення до поліклінік" за полісом обов'язкового медичного страхування (ОМС) РФ.

Офіційно - це спосіб "упорядкувати медичне обслуговування". Насправді ж таким чином окупанти створюють повний реєстр мешканців, який дозволяє фіксувати фактичне місце перебування кожної людини та відстежувати її переміщення.

За інформацією Центру національного спротиву, медичні установи отримали негласні вказівки збирати паспортні дані, адреси, місця проживання та склад сімей і передавати цю інформацію до окупаційних адміністрацій.

Облік чоловіків призовного віку

Особливий акцент робиться на чоловіках призовного віку: їхній медичний облік уже синхронізують із даними так званих військкоматів.

"Ті, хто виїхав, одразу зникають з реєстру, а ті, хто залишився, стають легкодоступними для перевірок, викликів і подальших мобілізаційних процедур", - зазначають у ЦНС.

У Центрі з посиланням на мешканців окупованої частини Херсонщини повідомляють: без "прикріплення до поліклініки" окупанти погрожують не приймати в лікарню та відмовляти у плановому лікуванні.

"Медицина перетворюється на інструмент контролю та підготовки до подальших мобілізаційних процесів. Окупанти фактично створюють єдиний реєстр населення, де кожен - під контролем і доступний для будь-яких дій "влади", - ідеться у повідомленні ЦНС.

Мобілізація українців на ТОТ

Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦНС писало, що окупаційна влада намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій України, попри попередні заяви про "звільнення місцевих від військової служби".

За інформацією джерел ЦНС у Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали вказівки з Москви щодо підготовки списків "придатних до служби" чоловіків віком від 18 до 50 років.

Також окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях України різко посилила перевірки. Тепер так звані фільтраційні заходи відбуваються не лише на блокпостах, а й на робочих місцях.

