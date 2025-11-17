Через медоблік окупанти формують базу чоловіків призовного віку на ТОТ Херсонщини, - ЦНС

Окупаційна влада Херсонської області через "прикріплення до поліклінік" місцевих мешканців створює повний реєстр українців, у тому числі чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Окупаційна адміністрація Херсонщини розгорнула кампанію зі "прикріплення населення до поліклінік" за полісом обов'язкового медичного страхування (ОМС) РФ.

Офіційно - це спосіб "упорядкувати медичне обслуговування". Насправді ж таким чином окупанти створюють повний реєстр мешканців, який дозволяє фіксувати фактичне місце перебування кожної людини та відстежувати її переміщення.

За інформацією Центру національного спротиву, медичні установи отримали негласні вказівки збирати паспортні дані, адреси, місця проживання та склад сімей і передавати цю інформацію до окупаційних адміністрацій.

Облік чоловіків призовного віку

Особливий акцент робиться на чоловіках призовного віку: їхній медичний облік уже синхронізують із даними так званих військкоматів.

"Ті, хто виїхав, одразу зникають з реєстру, а ті, хто залишився, стають легкодоступними для перевірок, викликів і подальших мобілізаційних процедур", - зазначають у ЦНС.

У Центрі з посиланням на мешканців окупованої частини Херсонщини повідомляють: без "прикріплення до поліклініки" окупанти погрожують не приймати в лікарню та відмовляти у плановому лікуванні.

"Медицина перетворюється на інструмент контролю та підготовки до подальших мобілізаційних процесів. Окупанти фактично створюють єдиний реєстр населення, де кожен - під контролем і доступний для будь-яких дій "влади", - ідеться у повідомленні ЦНС.